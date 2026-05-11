Hizbullah, Lübnan-İsrail sınırında Demir Kubbe füze rampasını hedef aldığı görüntüleri paylaştı
Lübnan'daki Hizbullah, İsrail ordusuna ait Demir Kubbe hava savunma sistemine yönelik düzenlediği saldırıya ait görüntüleri yayımladı. 7 Mayıs'ta gerçekleştirilen saldırıda, füze rampası ve birliğe ait görüntüler yer aldı. İsrail, 2 Mart'tan beri Lübnan'a yoğun hava saldırıları düzenliyor ve ateşkes döneminde bile saldırılarını sürdürmekte.
Görüntülerde, 7 Mayıs'taki saldırıda Demir Kubbe rampasının, 8 Mayıs'ta da rampayı değiştirmeye çalışan 9 kişilik birliğin hedef alındığı görülüyor.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.
Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 800'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.
Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.