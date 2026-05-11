Hizbullah, Lübnan-İsrail sınırında Demir Kubbe füze rampasını hedef aldığı görüntüleri paylaştı

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail ordusuna ait Demir Kubbe hava savunma sistemine yönelik düzenlediği saldırıya ait görüntüleri yayımladı. 7 Mayıs'ta gerçekleştirilen saldırıda, füze rampası ve birliğe ait görüntüler yer aldı. İsrail, 2 Mart'tan beri Lübnan'a yoğun hava saldırıları düzenliyor ve ateşkes döneminde bile saldırılarını sürdürmekte.

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail ordusuna ait bir Demir Kubbe hava savunma sistemine ait füze rampasını FPV insansız hava aracıyla hedef aldığı görüntüleri yayımladı.

Hizbullah, Telegram platformu üzerindeki hesabından, İsrail-Lübnan sınırında Demir Kubbe hava savunma sistemine ve sistem bünyesindeki birliğe düzenlediği saldırıya ait görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, 7 Mayıs'taki saldırıda Demir Kubbe rampasının, 8 Mayıs'ta da rampayı değiştirmeye çalışan 9 kişilik birliğin hedef alındığı görülüyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 800'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
