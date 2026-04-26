Hizbullah, İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık vereceklerini açıkladı

Hizbullah, İsrail'in Lübnan'da ateşkes ihlallerine ve saldırılarına karşılık verileceğini açıkladı.

Hizbullah'ın Telegram kanalından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Hizbullah'ın ateşkesi baltaladığı" yönündeki ifadeleri kınandı.

Açıklamada, İsrail'in ateşkesi saldırılar düzenleyerek ve işgal ettiği bölgelerde evleri yıkarak ihlal ettiği ve Hizbullah'ın da bu ihlallere karşılık vereceği ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

