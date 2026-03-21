Haberler

Hizbullah, İsrail hedeflerine yoğun saldırılar gerçekleştirdiğini açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri üslerine ve yerleşim yerlerine roket ve İHA'larla saldırılar düzenlediğini duyurdu. İsrail'in Lübnan sınırında da çeşitli çatışmalar yaşandığı bildirildi. 2 Mart'tan bu yana, İsrail saldırıları sonucunda Lübnan'da ölenlerin sayısı 1021'e, yaralıların sayısı ise 2641'e ulaştı.

Hizbullah, gün boyunca İsrail'in kuzeyinde bulunan çok sayıda askeri nokta ve yerleşim yeri ile Lübnan topraklarındaki İsrail birliklerine yoğun saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Ayalet, Mahava Alon, Filon, Tifon üsleri ile Kefr Giladi kışlasına roketler ve İHA'larla saldırılar düzenlendiği ifade edildi.

İsrail'in Lübnan sınırı yakınında yer alan Nehariye kenti ile Avivim, Şilomi, Yiron ve Kiryat Şimona'nın yerleşim yerlerinin birçok kez hedef alındığı kaydedildi.

Lübnan'ın güneyindeki Merkeba, Marun er-Ras, Ayterun, Ayta eş-Şaab, Dıhayra, Alma eş-Şaab ve Taybe beldelerindeki İsrail birliklerinin roketler ve İHA'larla birçok kez hedef alındığı belirtildi.

Lübnan'nı güneyindeki Baraşit beldesi üzerinde İsrail ordusuna ait bir İHA'nın düşürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Lübnan'ın İsrail sınırındaki Alma eş-Şaab ve Dıhayra beldeleri arasındaki bölgeye sızmaya çalışan İsrail askerleri ile çatışmaya girildiği kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1021 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 641 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
