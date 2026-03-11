Haberler

Hizbullah: Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerini topçu atışlarıyla hedef aldık

Hizbullah, Lübnan topraklarından İsrail'e yönelik saldırılarına misilleme olarak Bılat mevziisini topçu mermileriyle hedef aldığını duyurdu. Hizbullah, gün içinde, Lübnan'ın güneyinde sınır hattındaki Hiyam beldesinde toplanan İsrail askerlerini roket atışlarıyla ikinci kez hedef aldığını açıklamıştı.

  • Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde sınır hattındaki İsrail'e ait Bılat mevziisini topçu atışlarıyla hedef aldı.
  • Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde sınır hattındaki Hiyam beldesinde toplanan İsrail askerlerini roket atışlarıyla hedef aldı.
  • İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 570 kişi öldü, 1444 kişi yaralandı.

ABD ile birlikte İran'a günlerdir saldırılar düzenleyen İsrail, 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a da saldırılar düzenliyor.

HİZBULLAH'TAN MİSİLLEME

İsrail'in saldırılarına yanıt veren Hizbullah, Lübnan topraklarında sınır hattında bulunan İsrail'e ait Bılat mevziisini topçu mermileriyle hedef aldığını duyurdu.

"TOPÇU ATIŞLARIYLA HEDEF ALDIK"

Hizbullah, Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle İsrail ordusuna misilleme yaptığını açıkladı. Açıklamada, Hizbullah mensuplarının yerel saatle 07.00'de sınır hattında İsrail'e ait Bılat mevziisini topçu atışlarıyla hedef aldığı ifade edildi.

Hizbullah, gün içinde, Lübnan'ın güneyinde sınır hattındaki Hiyam beldesinde toplanan İsrail askerlerini roket atışlarıyla ikinci kez hedef aldığını açıklamıştı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 570'e, yaralı sayısının ise 1444'e yükseldiğini bildirmişti.

İsrail'in işgali ve saldırıları karşısında Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının yaklaşık 780 bine ulaştığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
