Haberler

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki İsrail birliklerini hedef aldığını duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki İsrail birliklerine roket saldırıları düzenledi. İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik hava ve kara saldırılarını artırarak işgalini genişletiyor.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde karadan işgalini genişleten İsrail ordusuna ait birlikleri hedef aldıklarını açıkladı.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Lübnan'ın güneyindeki Hiyam beldesine bağlı Hılelt Vadi el-Asafir'deki İsrail birliklerinin birkaç saat arayla iki kez roket saldırısıyla hedef alındığı bildirildi.

İsrail ordusu, dün öğle saatlerinde yoğun saldırılara yeniden başladığı Lübnan'ın güneyinin Litani Nehri'ne kadar tamamen boşaltılması çağrısı yapmıştı.

Lübnan basını, İsrail ordusunun, ülkede işgalini genişleterek sınır hattındaki Hiyam beldesine girdiğini aktarmıştı.

İsrail ordusundan bir birlik ise sabah saatlerinde sınır hattından geçerek Kefer Şuba beldesinin güneyindeki Sahra mevkisinde konuşlanmıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 72 kişinin öldüğünü, 437 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor

İran'da en zor gece! Gelen görüntüler korkunç
ABD ordusu saldırı görüntülerini paylaştı: Tarihte ilk kez kullanıldı

"Tarihte ilk kez kullanıldı" notuyla paylaştılar
İsrail ve Dubai takımlarının EuroLeague'de iç saha maçlarını oynayacağı ülkeler açıklandı

İsrail'e geçtikleri kıyak resmen onaylandı
Galatasaray ve Fenerbahçe, bir hafta içinde iki kez birbirlerine rakip olabilir

G.Saray ve F.Bahçe bir hafta içinde iki kez birbirine rakip olabilir
Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi

Şehirleri vuruldukça onlar öfkeleniyor! Binlerce kişi yine sokaklarda
Pezeşkiyan'dan Trump'ın tehditlerine karşı rest çeken İspanya'ya teşekkür

Pezeşkiyan'dan Avrupa ülkesine teşekkür
Sergen Yalçın'dan Altay Bayındır sorusuna cevap

Maç sonu Altay Bayındır için flaş açıklama