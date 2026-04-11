Hizbullah, İsrail ordusu noktalarına gün içinde 34 saldırı düzenlediklerini bildirdi

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde ve İsrail'in kuzeyinde, İsrail ordusu noktalarına insansız hava araçları ve roketlerle 34 saldırı gerçekleştirdi. Saldırılar sonucunda İsrail'in kuzeyindeki çeşitli yerleşim bölgeleri hedef alındı.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde ve İsrail'in kuzeyinde, İsrail ordusu noktalarına insansız hava araçları (İHA) ve roketlerle gün içinde 34 saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Şema, Adise, Beyyada ve Marun er-Ras beldelerinde İsrail askerlerinin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca Bint Cubeyl ilçesinde İsrail ordusuna ait Merkava tanklarına saldırılar düzenlendiği bildirildi.

İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şimona, Shomera, Ayelet Hashahar, Misgav Am, Metula, Admit, Yiron ve Avivim yerleşimlerinin de hedef alındığı kaydedilen açıklamada, Safed ve Nehariye kentleri ile Yaara, Branit ve Matat kışlalarına saldırılar düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Amiad Üssü'nün de hedef alındığı belirtildi.

Hizbullah, İsrail ordusu noktalarına gün içinde İHA ve roketlerle 34 saldırı düzenlediklerini duyurdu.

İsrail'in Lübnan'a saldırısı

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 20'ye yükseldiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
