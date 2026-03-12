Hizbullah: İsrail'in Hayfa bölgesindeki Misgav üssü ile Yodfat askeri sanayi şirketini roketlerle hedef aldık

Hizbullah, İsrail'in Hayfa kentinin kuzeydoğusundaki Misgav üssü ile Yodfat askeri sanayi şirketini onlarca roketle hedef aldığını açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Kiryat Şimona ve Nahariya yerleşimlerinin roket atışlarıyla hedef alındığı belirtildi.

Taberiye Gölü'nün kuzeyindeki Amiyad üssü ile gölün batısındaki Şimşon üssünün de roket atışlarıyla hedef alındığı, ayrıca Hayfa kentinin kuzeydoğusundaki Misgav üssü ile Yodfat askeri sanayi şirketinin onlarca roketle hedef alındığı ifade edildi.

Hizbullah'tan yapılan önceki açıklamada, İsrail'e yönelik bir saldırı başlatıldığı ve saldırının adının "Çiğnenmiş ekin" olduğu belirtilmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği kaydedilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 634'e, yaralı sayısının ise 1586'ya yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu bildirmişti.