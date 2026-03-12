Haberler

Hizbullah: İsrail'in Hayfa bölgesindeki Misgav üssü ile Yodfat askeri sanayi şirketini roketlerle hedef aldık

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hizbullah, İsrail'in Hayfa kentinin kuzeydoğusundaki askeri üs ve sanayi tesislerine roket saldırıları gerçekleştirdiğini açıkladı. Saldırıların ardından Lübnan ve İsrail arasında gerilim artarken, Lübnan Sağlık Bakanlığı ölü ve yaralı sayısını duyurdu.

Hizbullah, İsrail'in Hayfa kentinin kuzeydoğusundaki Misgav üssü ile Yodfat askeri sanayi şirketini onlarca roketle hedef aldığını açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Kiryat Şimona ve Nahariya yerleşimlerinin roket atışlarıyla hedef alındığı belirtildi.

Taberiye Gölü'nün kuzeyindeki Amiyad üssü ile gölün batısındaki Şimşon üssünün de roket atışlarıyla hedef alındığı, ayrıca Hayfa kentinin kuzeydoğusundaki Misgav üssü ile Yodfat askeri sanayi şirketinin onlarca roketle hedef alındığı ifade edildi.

Hizbullah'tan yapılan önceki açıklamada, İsrail'e yönelik bir saldırı başlatıldığı ve saldırının adının "Çiğnenmiş ekin" olduğu belirtilmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği kaydedilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 634'e, yaralı sayısının ise 1586'ya yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

Hem Rusya hem de Çin sırtını döndü! İran'a bir darbe de BM'den
İsmi gibi muhteşem bir maç! Galatasaray'ı da ilgilendiren PSG-Chelsea düellosunda tam 7 gol

İsmi gibi muhteşem bir maç! İzlemeyen çok şey kaybetti
Dün gece yaşanan tarihi zaferin bedeli

Tarihi zaferin bedeli
Devrim Muhafızları komutanı, İran'ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun

İran'ın hiç bilinmeyen füzesi ilk kez açıklandı: Dikkatli olun
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı

Pezeşkiyan'dan ateşkes için üç şart! Gözler şimdi Trump'ta
Göztepe serbest düşüşte! Hedefleri ilk 3 iken bir anda tepetaklak oldular

Bir takım 1 ayda nasıl bu hale gelebilir?
Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı

Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı