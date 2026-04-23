Hizbullah'ın roketli saldırısı nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı

ABD'nin başkenti Washington'da İsrail ile Lübnan arasında müzakereler yapılırken Hizbullah'ın ateşlediği roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan ateşlendiği tespit edilen birkaç roket nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Shtula bölgesinde sirenlerin devreye girdiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu roketlerin hava savunma sistemleri tarafından önlendiği ileri sürüldü.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güneyindeki Yatir beldesine saldırı düzenlemesine karşılık olarak, yerel saatle 23.25'te Shtula bölgesinin roket saldırısıyla hedef alındığı duyuruldu.