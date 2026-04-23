Haberler

Hizbullah'ın roketli saldırısı nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hizbullah, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Yatir beldesine saldırı düzenlemesine karşılık olarak, Shtula bölgesini roket saldırısıyla hedef aldıklarını duyurdu

ABD'nin başkenti Washington'da İsrail ile Lübnan arasında müzakereler yapılırken Hizbullah'ın ateşlediği roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan ateşlendiği tespit edilen birkaç roket nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Shtula bölgesinde sirenlerin devreye girdiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu roketlerin hava savunma sistemleri tarafından önlendiği ileri sürüldü.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güneyindeki Yatir beldesine saldırı düzenlemesine karşılık olarak, yerel saatle 23.25'te Shtula bölgesinin roket saldırısıyla hedef alındığı duyuruldu.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Ermenistan'da bayrağımıza alçak saldırı! Paşinyan'dan açıklama var

Ermenistan'da bayrağımıza alçak saldırı! Paşinyan'dan açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Farklı bir takım ismi verdi! Devlet Bahçeli'den ''Galatasaray mı Fenerbahçe mi?'' sorusuna şaşırtan cevap

''Galatasaray mı Fenerbahçe mi?'' sorusuna herkesi şaşırtan cevap
Canlı yayında iç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: Sadece senin için...

İç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: Sadece senin için
Beştepe’de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

Erdoğan'ı görünce hem ağladı hem ağlattı
Eski güzellik kraliçesinin acı sonu: Şüpheli çok yakınında

Eski güzellik kraliçesinin acı sonu: Katili çok yakınında
Farklı bir takım ismi verdi! Devlet Bahçeli'den ''Galatasaray mı Fenerbahçe mi?'' sorusuna şaşırtan cevap

''Galatasaray mı Fenerbahçe mi?'' sorusuna herkesi şaşırtan cevap
Antalyasporlu van de Streek’in kızı, İstiklal Marşı'nı ezbere okudu

Görüntüdeki minik, Süper Lig'in Hollandalı yıldızının kızı
Cani, 3 aylık hamile Helin'i 'Sana çiçek alacağım' diyerek kandırıp öldürmüş

3 aylık hamile Helin'i öldüren cani, genç kadını böyle tuzağa çekmiş