Hizbullah, roket saldırılarının çoğunda Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerlerini hedef aldı

Lübnan'daki Hizbullah'ın İsrail askerlerine yönelik roket saldırılarında 250 roket fırlatıldığı, çoğu hedefin İsrail sınırını geçmeden Lübnan güneyindeki birliklere yöneldiği bildirildi. İsrail, son iki günde İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarını artırdı.

Lübnan'daki Hizbullah'ın İsrail'e karşı saldırılarında ateşlediği roketlerin büyük çoğunluğunun, ülkenin güneyinde faaliyet gösteren İsrail askerlerini hedef aldığı bildirildi.

The Times of Israel'in, İsrail ordusuna dayandırdığı haberine göre, Hizbullah, 27 Mart Cuma günü 250 roket fırlattı.

İsrail ordusu, roketlerin büyük çoğunluğunun, Lübnan'ın güneyinde işgali genişletmek ve derinleştirmek için faaliyet gösteren İsrail ordusu birliklerine karşı ateşlendiğini, sadece 23 roketin İsrail sınırını geçerek ülkenin çeşitli bölgelerini hedef aldığını bildirdi.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran ve Lübnan'a yönelik saldırıların son 2 günde sürdüğü kaydedildi.

İran'da 2 gün boyunca balistik füze üretim tesisleri, fırlatılmaya hazır füzeler, hava savunma sistemleri, insansız hava araçları ve füze depolarının hedef alındığı öne sürülen açıklamada, ülkede 100'den fazla noktaya saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamada, Lübnan'da ise Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen 170 hedefe saldırı düzenlendiği belirtildi.

Lübnan'a yönelik saldırıların yoğunlaştırıldığı 2 Mart'tan bu yana Hizbullah üyesi olduğu öne sürülen 800 kişinin hava, deniz ve kara saldırılarıyla öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, işgalin genişletildiği Lübnan'ın güneyinde 4 tümenin karada faaliyet gösterdiği bildirildi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
