Haberler

İsrail, Hizbullah'la çatışmalarda, ikisi ağır 9 askerinin yaralandığını duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Hizbullah ile yaşanan çatışmalarda 9 askerinin yaralandığını açıkladı. Çatışmalarda ikisi ağır 4 askerin öldüğü bildirildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile yaşanan çatışmalarda ikisi ağır 9 askerinin yaralandığını bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, dün Lübnan'ın güneyindeki bir çatışma sırasında tanksavar füzesi atılması sonucu bir subayın ağır diğer bir subayın ise "orta derecede" yaralandığı belirtildi.

Hizbullah'ın gece de Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerini roketle hedef aldığı ifade edildi. Bu saldırıda da bir subayın ağır 6 askerin ise "orta derecede" yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine 2 insansız hava aracı (İHA) fırlattığı bildirildi. Bu saldırı nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki bölgelerde sirenlerin çaldığı, Hizbullah'ın fırlattığı İHA'ların hava savunma sistemleri tarafından engellendiği aktarıldı.

İsrail ordusunun açıklamalarına göre, 2 Mart'ta başlayan saldırıların ardından Hizbullah ile Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda en az 4 İsrail askeri öldü, çok sayıda asker de yaralandı.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak
