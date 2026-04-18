Hizbullah lideri Kasım, İsrail ile ateşkesin tüm saldırıları kapsaması gerektiğini belirtti

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail ve Lübnan arasında duyurulan ateşkesin kapsamı ve iki taraflı olması gerektiğini belirtti. Lübnan yönetimiyle işbirliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail ve Lübnan arasında duyurulan ateşkesin iki taraflı olması ve tüm saldırıları kapsaması gerektiğini belirterek, Lübnan yönetimiyle "ulusal egemenliğin güçlendirilmesi, iç istikrarın sağlanması ve fitnenin önlenmesi" temelinde yeni bir sayfa açmaya hazır olduklarını bildirdi.

Kasım, İsrail ile Lübnan arasında 16 Nisan'da ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan geçici ateşkese ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ateşkes sürecinde İran'ın desteğine dikkati çeken Kasım, ayrıca Pakistan ve bazı ülkelere katkılarından dolayı teşekkür etti.

Ateşkesin tüm saldırıları kapsaması gerektiğinin altını çizen Kasım, "İsrail'in güvenilmez olduğunu, bu nedenle teyakkuz halinde olacaklarını ve ateşkesin iki taraflı olması gerektiğini" belirtti.

Kasım, ateşkes sonrası süreçte "Lübnan genelinde kara, hava ve deniz saldırılarının kalıcı şekilde durdurulması, İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi, esirlerin serbest bırakılması, yerinden edilen sivillerin sınır bölgelerine kadar geri dönüşü ve uluslararası destekle yeniden imar sürecinin başlatılması" gerektiğini kaydetti.

Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, ayrıca Lübnan yönetimiyle işbirliğine açık olduklarını bildirerek, bunun "ulusal egemenliğin güçlendirilmesi, iç istikrarın sağlanması, fitnenin önlenmesi ve yabancıların dayatmalarına karşı durulması" hedefleri doğrultusunda olacağını vurguladı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
