Hizbullah lideri Kasım'ın ateşkesi reddetmesinin ardından İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın, İsrail'i Lübnan'dan çıkarana kadar savaşmaya devam edeceklerini belirterek ateşkesi reddetmesinin ardından Hizbullah'ın insansız hava araçları (İHA) nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İHA sızması nedeniyle kuzeyde sirenlerin çaldığı, detayların incelendiği ileri sürüldü.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Hizbullah Genel Sekreteri Kasım'ın ateşkesi reddettiklerini açıklamasının ardından sirenlerin çaldığı bölgeye 3 Hizbullah İHA'sının sızdığını iddia etti.

İsrail'in kuzeyindeki Shlomi yerleşiminin de Hizbullah'ın fırlattığı İHA'lar nedeniyle sirenlerin çaldığı bölgelerden olduğu aktarılan haberde, burada yerleşim yöneticileriyle görüşen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sirenlerin çalmasından kısa bir süre önce yerleşimden ayrıldığı kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Lübnan'ın Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.