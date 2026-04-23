Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı

Hizbullah, ateşkes ihlaline karşılık olarak Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl ilçesindeki İsrail askerlerini ve araçlarını hedef aldıklarını açıkladı.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 18.30'da Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl ilçesindeki İsrail askerlerinin ve araçlarının topçu atışlarıyla hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Hizbullah, bir önceki açıklamasında Lübnan'ın güneyindeki Tayri beldesinde İsrail askerlerini insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
