Hizan Kaymakamı köy ziyaretlerinde

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Mete Öztürk, köylerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Öztürk, ilçeye bağlı Ekinli, Soğuksu, Uzuntaş ve Gönüllü köylerini ziyaret etti.

Köylere Hizmet Götürme Birliğince yürütülen köy içi parke çalışmaları hakkında bilgi alan Öztürk, daha sonra Sağınlı Jandarma Karakolu'nda görevli personelle bir araya geldi.

Ziyaret ve incelemelerde Öztürk'e İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muharrem Aytekin, İlçe Özel İdare Müdürü Şiar Gümüş ve İl Genel Meclis Üyesi Metin Vangölü eşlik etti.

Kaynak: AA