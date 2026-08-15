Haberler

Hizan Kaymakamı köy ziyaretlerinde

Hizan Kaymakamı köy ziyaretlerinde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Mete Öztürk, köylerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Mete Öztürk, köylerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Öztürk, ilçeye bağlı Ekinli, Soğuksu, Uzuntaş ve Gönüllü köylerini ziyaret etti.

Köylere Hizmet Götürme Birliğince yürütülen köy içi parke çalışmaları hakkında bilgi alan Öztürk, daha sonra Sağınlı Jandarma Karakolu'nda görevli personelle bir araya geldi.

Ziyaret ve incelemelerde Öztürk'e İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muharrem Aytekin, İlçe Özel İdare Müdürü Şiar Gümüş ve İl Genel Meclis Üyesi Metin Vangölü eşlik etti.

Kaynak: AA
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler

Süleymancıların karargahına baskından çok özel görüntüler

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuzeninin düğünü için müdürden izin istedi, aldığı cevapla şoke oldu

Kuzeninin düğünü için müdürden izin istedi, aldığı cevapla şoke oldu
Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenli elebaşını sahte bomba ihbarı da kurtaramadı
Süleymancılar'ın merkezine polis baskını! Adreste arama yapılıyor

Süleymancılar'ın merkezine baskın

Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar

Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar
Barış Alper'in neden ıslıklandığı ortaya çıktı

Yok artık Barış! Yaptığını görenler hayret ediyor!
Bir babasına baktı, bir ekrana! Esra Albayrak'ın gözyaşlarına hakim olamadığı an

Bir babasına baktı, bir ekrana! Esra Albayrak'ın gözyaşları
Malatya'da korkunç kaza: Hayatını kaybeden sürücünün yaşı kahretti

Korkunç kaza! Hayatını kaybeden sürücünün yaşı kahretti