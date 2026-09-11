Hizan Kaymakamı Öztürk, asfalt çalışmalarını inceledi
Bitlis'in Hizan Kaymakamı Mete Öztürk, 9 kilometrelik yolda sürdürülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.
Bitlis'in Hizan Kaymakamı Mete Öztürk, 9 kilometrelik yolda sürdürülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.
Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolda asfalt serimine başlandı. Öztürk, bölgeye gelerek çalışmaları inceledi.
Asfalt çalışmalarının kısa sürede tamamlanması planlanıyor.
Kaymakam Öztürk'e incelemeleri sırasında İl Genel Meclisi üyeleri Metin Vangölü ve Necmettin Turan eşlik etti
Kaynak: AA