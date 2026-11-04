Hizan Kaymakamı Öztürk, 8. sınıf öğrencilerine meslek seçimi deneyimini anlattı

Hizan Kaymakamı Öztürk, 8. sınıf öğrencilerine meslek seçimi deneyimini anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis'in Hizan ilçesinde Kaymakam Mete Öztürk, Kariyer Günleri kapsamında 8. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. Öztürk, eğitim ve meslek seçimi deneyimlerini paylaşıp öğrencilere hedef belirlemelerini tavsiye etti.
Bitlis'in Hizan ilçesinde Kaymakam Mete Öztürk, Kariyer Günleri kapsamında 8. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.
İstiklal Ortaokulunda düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cemil Tarhan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Öğrencilerle sohbet eden Öztürk, eğitim hayatı ve meslek seçimine ilişkin deneyimlerini paylaştı, soruları yanıtladı.
Öztürk, öğrencilere gelecek hedeflerini belirlemeleri ve bu doğrultuda çalışmaları tavsiyesinde bulundu.
Kaynak: AA