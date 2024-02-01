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Bitlis Hizan Kaymakamı, Polis Uygulama ve Yol Kontrol Noktasını Ziyaret Etti

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Bitlis'in Hizan ilçesinin kaymakamı Nurhalil Özçelik, Horozdere Polis Uygulama ve Yol Kontrol Noktasını ziyaret etti. Kaymakamlık tarafından yapılan binayı gezen Özçelik, trafik uygulamaları ve güvenlik tedbirleri hakkında bilgi aldı. Özçelik, yeni binaya terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit olan polis memuru Yasin Höbek'in isminin verileceğini duyurdu.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Horozdere Polis Uygulama ve Yol Kontrol Noktasını ziyaret etti.

Kaymakamlık tarafından uygulama noktasına yapılan binayı gezen Özçelik, trafik uygulamaları ve güvenlik tedbirleri hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Güvenlik güçlerinin, ülkenin barış ve huzuru için gece gündüz, sıcak ve soğuk demeden özveriyle görevlerini sürdürdüğünü belirten Özçelik, yeni binaya, 2011'te Kaymakamlık konutunda nöbet tuttuğu esnada terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit olan polis memuru Yasin Höbek'in isminin verileceğini bildirdi.

Özçelik'e ziyaretinde, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Emniyet Müdürü İlker Çınar ve İlçe Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Ömür Tekeli eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Kaymakamlık Bitlis Hizan Güvenlik Terör 3.Sayfa Güncel Haberler

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