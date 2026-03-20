Hizan Kaymakamı Bilgin, şehit ailelerini ziyaret etti

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Bahçelievler ve Kültür mahallelerinde ikamet eden şehit ailelerini ziyaret eden Bilgin, şehit yakınlarının bayramını kutladı.

Devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirten Bilgin, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştiren özel günler olduğunu ve şehit ailelerinin de kendileri için büyük bir değer taşıdığını ifade etti.

Bilgin'e Belediye Başkanı Yahya Şam, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Fazlı Kaplan ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz eşlik etti.