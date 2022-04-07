Hizan Kaymakam Yelek, şehit ailesiyle iftar yaptı

HİZAN, BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Yenikent Mahallesi'nde ikamet eden şehit Sinan Aktaş'ın ailesiyle iftar yaptı.

Aile fertleriyle yakından ilgilenerek taleplerini dinleyen Yelek, her zaman şehit yakınlarının yanında olduklarını söyledi.

Ülkenin birlik ve bütünlüğünü kimsenin bozamayacağını ifade eden Yelek, şöyle konuştu:

"Şehitlerimiz olduğu zaman ateş sadece o ailenin değil, milletin bağrına düşüyor. Allah katında şehitlik, peygamberlikten sonra gelen en yüksek makamdır ve onun yeri cennettir. Şehitlerimizin emanetleri olan sizlerin daha mutlu olabilmeniz, şehitlerimizin yokluğunu hissetmemeniz için bu özel günleri vesile kılarak bir araya gelmeyi istiyoruz. Yöneticiler olarak bizlere düşen, bu topraklar uğruna, vatan uğruna, bayrak uğruna, din uğruna canını veren şehitlerimizin yakınlarının yanında olmaktır."

Kaymakam Yelek'e, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz eşlik etti.