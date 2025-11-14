Hizan'ın Sonbahar Güzellikleri Dron ile Görüntülendi
Bitlis'in Hizan ilçesi, sonbaharın gelişiyle birlikte ormanlarının hazan renkleriyle bürünmesiyle dikkat çekiyor. Zengin florası ve bozulmamış doğasıyla doğaseverlerin ilgisini çeken ilçe, sarı, turuncu ve kızıl tonlarıyla görsel bir şölen sunuyor.
Bitlis'in Hizan ilçesinde sonbaharın gelmesiyle ormanlar hazan renklerine büründü.
Zengin florası ve geniş ormanlarıyla öne çıkan ilçe, havaların soğumasıyla birlikte sarı, turuncu ve kızılın farklı tonlarıyla güzelleşti.
Tarihi dokusu ve bozulmamış doğasıyla her mevsim doğaseverlerin ilgisini çeken Hizan, bu aylarda da ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.
Sonbahar renkleriyle seyrine doyum olmayan ilçe manzarası, dron ile görüntülendi.
Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel