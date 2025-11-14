Hizan'ın Sonbahar Güzellikleri Dron ile Görüntülendi

Bitlis'in Hizan ilçesinde sonbaharın gelmesiyle ormanlar hazan renklerine büründü.

Zengin florası ve geniş ormanlarıyla öne çıkan ilçe, havaların soğumasıyla birlikte sarı, turuncu ve kızılın farklı tonlarıyla güzelleşti.

Tarihi dokusu ve bozulmamış doğasıyla her mevsim doğaseverlerin ilgisini çeken Hizan, bu aylarda da ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Sonbahar renkleriyle seyrine doyum olmayan ilçe manzarası, dron ile görüntülendi.