Hizan ilçesinde otobüslerde emniyet kemeri kullanımı değerlendirildi

Hizan ilçesinde otobüslerde yolcuların emniyet kemeri kullanımına ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakam Nurhalil Özçelik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, şehirlerarası yolcu otobüslerinde yolcuların emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların takip edilmesi, terminallerde ve güzergahlarda yapılacak denetimlerde emniyet kemeri takmanın önemi ve yasal zorunluluk olduğu konusunda bilgilendirilme yapılması, firmaların yolculara emniyet kemeri konusunda bilgi verilmesi konuları değerlendirildi.

Toplantıda, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından katılımcılara bilgi verildi.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Emniyet Müdürü İlker Çınar, yolcu taşımacılığı hizmeti veren firma temsilcileri ve şoförler katıldı.