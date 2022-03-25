Hizan ESO Başkanı Kaplan'dan Kaymakam Yelek'e ziyaret

Hizan Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESO) Başkanı Selami Kaplan ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yelek, başkanlığı yeniden seçilen Kaplan ve beraberindekileri tebrik etti.

Kaymakam Yelek, başarı temennisinde bulunduğu misafirleriyle bir süre sohbet etti.