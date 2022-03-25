Hizan ESO Başkanı Kaplan'dan Kaymakam Yelek'e ziyaret - Haberler

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Hizan ESO Başkanı Kaplan'dan Kaymakam Yelek'e ziyaret

AA - İlhan Eren İnan - Güncel
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Hizan ESO Başkanı Kaplan'dan Kaymakam Yelek'e ziyaret

Hizan Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESO) Başkanı Selami Kaplan ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek'i makamında ziyaret etti.

Hizan Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESO) Başkanı Selami Kaplan ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yelek, başkanlığı yeniden seçilen Kaplan ve beraberindekileri tebrik etti.

Kaymakam Yelek, başarı temennisinde bulunduğu misafirleriyle bir süre sohbet etti.

AA / İlhan Eren İnan - Güncel

Esnaf ve Sanatkarlar, Muhammed İkbal, Güncel, Haberler

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