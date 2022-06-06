Hizan'da yılsonu sergisi düzenlendi - Haberler

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Hizan'da yılsonu sergisi düzenlendi

AA - İlhan Eren İnan - Güncel
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Hizan'da yılsonu sergisi düzenlendi

Hizan Halk Eğitim Merkezince "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında yılsonu sergisi açıldı.

Hizan Halk Eğitim Merkezince "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında yılsonu sergisi açıldı.

Serginin açılışını yapan Kaymakam Muhammed İkbal Yelek ve eşi Eslem Yelek, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladıkları ürünleri inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Yelek, ürünlerin birbirinden güzel olduğunu belirterek sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışa, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve kursiyerler katıldı.

AA / İlhan Eren İnan - Güncel

Muhammed İkbal Güncel Haberler

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