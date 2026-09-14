Hizan'da yeni eğitim öğretim yılı başladı

Bitlis'in Hizan ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler ders başı yaptı.

İlçedeki öğrenciler, sabah saatlerinde okullarına giderek yeni dönemin heyecanını yaşadı.

Şehit Öğretmen Abdurrahman Nafiz Özbağrıaçık Ortaokulu'nda da öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Sınıflara alınan öğrenciler, yeni yılın ilk dersini işledi.

Kaynak: AA