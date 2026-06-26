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Bitlis'te yayla yollarında karla mücadele mesaisi sürüyor

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Bitlis'in Hizan ilçesinde kar nedeniyle kapalı olan yayla yolları, ekiplerin yoğun çalışmasıyla yeniden açılıyor. 3 metreyi bulan kar kütleleri iş makineleriyle temizleniyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde kar nedeniyle kapalı olan yayla yolları ekiplerin çalışmasıyla yeniden açılıyor.

İlçe Özel İdaresi ekipleri, haziran ayında da ulaşımın sağlanamadığı yaylaların yolunun açılması için çalışma yürütüyor.

Hayvancılıkla uğraşan besicilerin yaylalara güvenli şekilde ulaşabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda, bazı noktalarda yüksekliği 3 metreyi bulan kar kütleleri iş makineleriyle temizleniyor.

Ekipler, kısa sürede yolların tamamını açarak insanların yaylalara ulaşımını sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Orhan Alca
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