Hizan'da voleybol turnuvası sona erdi - Haberler

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Hizan'da voleybol turnuvası sona erdi

AA - İlhan Eren İnan - Güncel
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Hizan'da voleybol turnuvası sona erdi

Hizan Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Hizan Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi.

Salon sporlarının geliştirilmesi ve vatandaşların spora ilgisini artırmak amacıyla 10 takımın katılımıyla düzenlenen turnuvanın final müsabakasında, Aydın Tekstil ve Kaybedenler Kulübü karşılaştı.

Çekişmeli geçen maçı kazanan Aydın Tekstil'e, Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek şampiyonluk kupasını verdi.

Yelek, ilçedeki sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere her zaman destek verdiklerini belirterek, "Güzel bir atmosferde oynanan turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür ediyorum." dedi.

AA / İlhan Eren İnan - Güncel

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