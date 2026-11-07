Hizan'da sağanak sonrası köy yolunu kapatan taş ve toprak ekiplerce temizlendi

Hizan'da sağanak sonrası köy yolunu kapatan taş ve toprak ekiplerce temizlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bitlis'in Hizan ilçesinde sağanak nedeniyle Ürünveren ve Kolludere grup köy yoluna düşen taş parçaları ve toprak yolu kapattı. Köy sakinlerinin ihbarıyla bölgeye yönlendirilen İlçe Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle taş ve toprağı temizleyerek ulaşımı yeniden sağladı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde sağanak nedeniyle karayoluna düşen taş parçaları ve toprak ekiplerce temizlendi.
Sağanak nedeniyle Ürünveren ve Kolludere grup köy yoluna düşen taş parçaları ve toprak, yolu kapattı.
Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye İlçe Özel İdare ekipleri yönlendirildi.
İş makineleriyle çalışma başlatan ekipler, yola savrulan taş ve toprağı temizleyerek ulaşımı yeniden sağladı.
Kaynak: AA