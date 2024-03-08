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Hizan'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenlendi

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Bitlis'in Hizan ilçesinde Aile Destek Merkezinde düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programına katılan Kaymakam Nurhalil Özçelik, kadınların toplumda önemli bir yerinin olduğunu vurguladı. Özçelik, Türk kadınının fedakarlığın ve sevginin kaynağı olduğunu belirterek, tüm kadınların gününü en içten dileklerle kutladı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenlendi.

Aile Destek Merkezinde düzenlenen programa katılan Kaymakam Nurhalil Özçelik, kadınların toplumda önemli bir yerinin olduğunu söyledi.

Kadınların gününü kutlayan Özçelik, "Toplumun yapısını güçlendiren, şekillendiren, aile birliğinin en önemli unsuru ve toplumun temel yapı taşı olan Türk kadını, her dönemde fedakarlığın ve sevginin kaynağı olmuştur. Sevgi ve şefkati karşılıksız veren, üreten, eğiten, yetiştiren başta şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri ile eşleri olmak üzere dünyayı sevgileri ile dolduran tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutlar, saygılarımı sunarım." diye konuştu.

Özçelik, daha sonra şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaynak: AA / Güncel

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