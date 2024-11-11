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Hizan'da Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Hizan'da Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 5 Yaralı
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Bitlis'in Hizan ilçesinde bir hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilerek yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Altınoluk Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 BUD 32 plakalı araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Hizan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / İlhan Eren İnan - Güncel
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