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Hizan'da Engelli Ailelerine Eğitim Programı

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Bitlis'in Hizan ilçesinde engelli bireye sahip ailelere eğitim verdi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde engelli bireye sahip ailelere eğitim verdi.

Hizan Kaymakamlığının koordinasyonunda, Hizan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen programda, aile içi iletişimin güçlendirilmesi, ailelerin hak ve hizmetler konusunda bilgilendirilmesi ve desteklenmesi amaçlandı.

Programda, engelli bireye sahip ailelerin karşılaşabileceği sorunlar, aile yaşam becerileri, engelli bireylerin hakları ve sosyal hizmetlerden yararlanma imkanları hakkında bilgi verildi.

İlçe Müftülüğünde görevli din görevlisi tarafından da ailelerin manevi yönden desteklenmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Aile bütünlüğü, sabır ve dayanışmanın öneminin vurgulandığı programa vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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