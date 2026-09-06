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Said Nursi İçin Nurs Köyünde Mevlit Okundu

Said Nursi İçin Nurs Köyünde Mevlit Okundu
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Bitlis'in Hizan ilçesinde, İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi için doğduğu Nurs köyünde mevlit programı düzenlendi. Programa Belediye Başkanı, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı; Kur'an, mevlit ve ilahiler okundu, dua edildi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi için mevlit okutuldu.

Bediüzzaman Said Nursi'nin doğduğu Nurs köyünde düzenlenen programa katılan İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Said Yüce, burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, ilahiler seslendirildi.

Dua edilmesinin ardından katılımcılara ikramda bulunulmasıyla sona eren programa, Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, AK Parti İlçe Başkanı Kasım Özdemir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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