Bitlis Hizan'da 19 Mayıs Coşkusu

Bitlis'in Hizan ilçesinde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrenci gösterileri gerçekleştirildi. Kaymakam ve Belediye Başkanı dereceye giren öğrencilere madalya ve kupa verdi.

İlçe stadyumunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler gösteri yaptı, Kaymakam Sait Muhammed Bilgin ve Belediye Başkanı Yahya Şam yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalya ve kupalarını verdi.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Fazlı Kaplan, Emniyet Müdürü Vekili Çağatay Çakır, kurum amirleri, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Alca
