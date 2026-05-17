Hız yaptığı görüntüleri paylaştı, 55 bin lira ceza aldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sosyal medyada hız yaptığı anları paylaşan motosiklet sürücüsü M.F.Y.'ye 55 bin lira para cezası kesildi, ehliyetine 90 gün el konuldu.
HATAY'ın İskenderun ilçesinde, hız yaptığı anları sanal medya hesabında paylaşan motosiklet sürücüsüne 55 bin lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanal medya hesabında hız yaptığı anların görüntülerini paylaşan sürücünün M.F.Y. olduğunu tespit etti. Polis merkezine götürülen sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 55 bin lira idari para cezası uygulandı. M.F.Y.'nin sürücü belgesine de 90 gün süreyle el konuldu.
Haber: Ufuk AKTUĞ - Kamera: Hatay,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı