Türkiye genelinde trafik ekiplerince yapılan hız ve servis araçları denetimlerinde, hız sınırını aşan 23 bin 2 sürücüye ceza kesildi, yetki belgesi olmadan taşımacılık yapan 574, taşıma kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan 359, ilgili belediyeden izin almadan taşıma yapan 303 araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4-10 Nisan tarihlerinde, ülke genelinde hız ihlallerinin önlenmesi ve sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek amacıyla eş zamanlı hız denetimleri yapıldı.

Denetimlerde 23 bin 2 araç sürücüsünün hız ihlali yaptığı tespit edilerek kendilerine ceza kesildi.

Trafik ekiplerince 4-8 Nisan'da yapılan izinsiz/yetkisiz servis taşımacılığına yönelik denetimlerde ise 68 bin 490 personel ve işçi servisi kontrol edildi.

Denetimlerde 574 aracın yetki belgesi almadan faaliyette bulunduğu, 359 aracın taşıma kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı, 303 aracın ise ilgili belediyeden izin almadan taşıma yaptığı tespit edildi. 65 yolcunun izin ve ruhsatı bulunmayan araçlardan taşımacılık hizmeti aldığı belirlenen kontrollerde 766 araç da trafikten men edildi.

Kontrollerde 6 bin 218 trafik kural ihlali tespit edilerek cezai işlem uygulandı.