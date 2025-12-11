Haberler

Çorum'da "Kadın ve Aile Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu" düzenlendi

Hitit Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, aile yapısı ve toplumsal cinsiyet konularını ele alan 'Kadın ve Aile Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu'nu düzenledi. Sempozyumda genç araştırmacılar bir araya gelirken, kadın ve aile konularında farkındalık oluşturma hedefleniyor.

Hitit Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKAM) tarafından "Kadın ve Aile Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu" gerçekleştirildi.

İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumda aile yapısı ve toplumsal cinsiyet konuları ele alındı.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Bulut, burada yaptığı konuşmada, bu yılın Aile Yılı olması dolayısıyla birçok etkinlik gerçekleştirildiğini, kadın ve ailenin de en temel çalışma konuları arasında yer aldığını söyledi.

Sempozyuma öğrencilerin bildiri sunma açısından yoğun katılım gösterdiğini belirten Bulut, "Aile Yılı'nda sempozyumun önemli katkılar sunmasını bekliyorum. En azından farkındalık düzeyinin ötesine giderek, günümüzde ailenin ve aileyle ilgili değerlerin ön plana çıkmasını, sorunlara çözüm noktasında katkı sunmasını diliyorum." dedi.

HÜKAM Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Selen Özakar Akça da merkezin kadın ve aile alanındaki bilimsel üretimi desteklemek, toplumsal farkındalığı artırmak ve disiplinler arası çalışmaları geliştirmek amacıyla kurulduğunu anlattı.

Sempozyumun HÜKAM'ın kuruluş misyonuna uygun olarak genç araştırmacıları bir araya getirmeyi hedeflediğini dile getiren Akça, "Sempozyum süresince kadının toplumsal konumu, aile yapısının dönüşümü, sosyal politika süreçleri, eğitim, istihdam ve kültürel dinamikler gibi geniş bir yelpazede ele alınan çalışmaların hem literatüre hem de karar alıcılara önemli katkılar sağlayacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

HÜKAM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Menekşe Şahin ise sempozyumu yalnızca akademik bir paylaşım ortamı değil, toplumsal duyarlılığı, bilimsel sorumluluğu ve ortak öğrenme kültürünü bir araya getiren bir platform olarak gördüklerini vurguladı.

Aile Yılı'nın ilan edilmesiyle aile kurumuna yönelik ilgi ve farkındalığın arttığını, bu nedenle HÜKAM olarak akademik alanda Aile Yılı'na katkı sunmak istediklerini belirten Şahin, "İki gün sürecek sempozyumda Türkiye'nin farklı üniversitelerinden sunulacak bildirilerin dini metinlerde kadın, aile politikaları, kadın sağlığı, toplumsal yapı, modernleşme, medya ve kültür gibi pek çok alanda önemli değerlendirmeler ortaya koyacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Daha sonra Tuba Akçay, Gizem Kızıltepe ve Abdurrahman Öz, yürüttükleri doktora çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
