Hitit Üniversitesi ile Safi Şeker Fabrikası arasında iş birliği protokolü imzalandı

Hitit Üniversitesi ile Safi Çorum Şeker Fabrikası arasında, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin uygulamalı derslerine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile Safi Çorum Şeker Fabrikası Müdürü Ali Yetkin tarafından protokol imzalandı.

Protokol kapsamında, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile öğretim elemanları, uygulamalı derslerini Safi Çorum Şeker Fabrikası bünyesinde gerçekleştirecek.

İş birliğiyle öğrencilerin teorik bilgilerini uygulama alanında pekiştirmeleri, sektörü yakından tanımaları ve mesleki deneyim kazanmaları hedefleniyor.