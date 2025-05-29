Hitit Güneşi Çocuk Şenliği Boğazkale'de Gerçekleşti

Hitit Güneşi Çocuk Şenliği Boğazkale'de Gerçekleşti
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Çorum'un Boğazkale ilçesinde düzenlenen 'Hitit Güneşi Çocuk Şenliği', öğrencilerin eğlenerek tarih ve kültür bilincini artırmayı amaçladı. Etkinlikte çeşitli oyunlar, animasyon gösterileri ve kültürel aktiviteler yer aldı.

Hititlerin başkenti Hattuşa Antik Kenti'ne ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesinde, "Hitit Güneşi Çocuk Şenliği" gerçekleştirildi.

Boğazkale İlkokulu ile Boğazköy Müzesi koordinesinde öğrencilerin eğlenmesi, okul ve veli iletişiminin güçlendirilerek etkileşimin artması, çocuklara tarih, arkeoloji ve turizm bilincinin aşılanması amacıyla Hitit Güneşi Çocuk Şenliği düzenlendi.

Şenlikte çeşitli oyunlar ve yarışmalar düzenlendi, animasyon gösterileri, yüz boyama, balon, kil tabletlere çivi yazısı yazma, mühür baskısı ve rölyef çalışmaları yapıldı.

Boğazkale İlkokulu Müdürü Duran Kelepircioğlu, öğrencilerin eğitim öğretim yılının yorgunluğunu ve stresini atarak keyifli bir gün geçirmeleri amaçladıklarını belirterek, "Okulumuz ile kamu kurum ve kuruluşları ve öğrenci ailelerinin iletişiminin güçlendirilerek etkileşimin daha da artması amacıyla etkinlik düzenledik. Okulumuzun Hitit medeniyetinin başkenti Hattuşa'da olması nedeniyle şenliğimize eğlenceli oyun ve etkinliklerinin yanı sıra kültür, arkeoloji ve turizm unsurlarını da ilave ederek zengin bir içerik sağlamış olduk. Etkinliği geleneksel hale getirerek her yıl okul sezonu sonuna doğru yapmayı planlıyoruz. Hitit Güneşi Çocuk Şenliği'nin düzenlenmesinde katkısı ve desteği olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Şahin Şeker - Güncel
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