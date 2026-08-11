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TOBB Başkanı'ndan yasaya destek

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- "Milli birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi perçinlemesini, ülkemizde huzur iklimini güçlendirmesini diliyorum"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin, "Milli birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi perçinlemesini, ülkemizde huzur iklimini güçlendirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, NSosyal hesabından, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan söz konusu kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesini değerlendirdi.

Kanun teklifinin geniş bir mutabakatla kabul edilerek yasalaştığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, şunları ifade etti:

"Gazi Meclisimiz tarafından atılan bu tarihi adım, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Milli birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi perçinlemesini, ülkemizde huzur iklimini güçlendirmesini diliyorum."

Kaynak: AA
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