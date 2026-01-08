Haberler

Kütahya'da otomobilin motosikletle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Hisarcık-Simav kara yolunda seyreden Osman Gündüz idaresindeki 43 PL 817 plakalı otomobil, Aziz İnal yönetimindeki 43 AGB 751 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada sürücüler Gündüz ile İnal yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılırken kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ali Eroğlu - Güncel
