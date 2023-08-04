Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde açık beside çıkan yangında 3 büyükbaş hayvan telef oldu, bin 200 balya saman yandı. Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından söndürüldü.

Hisarcık'ta çıkan yangında 3 büyükbaş hayvan telef oldu, bin 200 balya saman yandı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde açık beside çıkan yangında 3 büyükbaş hayvan telef oldu, bin 200 balya saman yandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyköy'de Ömer Katıran'a ait 17 büyükbaş hayvanın bulunduğu açık beside henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören köylülerin çabalarıyla açık besideki 14 büyükbaş hayvan kurtarılırken, 3 büyükbaş hayvan alevlerin arasında kalarak telef oldu. Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen Hisarcık ve Emet Belediyesi itfaiye ekipleri, Emet Bor İşletme Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü. Hisarcık Kaymakamı İsmail Tosun, yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.