Hisar-O Hava Savunma Sistemi'nin Test Atışı Başarıyla Gerçekleştirildi

Roketsan tarafından geliştirilen Orta menzilli hava savunma sistemi Hisar-O'nun Aksaray Atış Alanı'nda yapılan test atışı başarıyla tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı ve Roketsan Genel Müdürü, sistemin ordunun gücüne katkı sağladığını belirtti.

ORTA menzilli hava savunma sistemi 'Hisar-O'nun bir test atışı daha başarıyla gerçekleştirildi.

Roketsan tarafından geliştirilen hava savunma sistemi 'Hisar-O'nun test atışı Aksaray Atış Alanı'nda yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, test atışına ilişkin, "Hava Savunma Komutanlığı tarafından Hisar Test Atış Alanında, Hisar-O atışı başarıyla icra edildi" paylaşımını yaptı. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de sosyal medya hesabından 'Gök Vatan'ın çelikten kalkanı Hisar' notuyla paylaşım yaptı. İkinci, "Orta menzilli hava savunma sistemimiz 'Hisar-O'nun bir test atışı daha başarıyla gerçekleştirildi. Sahada kendini ispatlamış sistemlerimizle, ordumuzun gücüne güç katmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

