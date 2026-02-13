Haberler

Hırvatistan, Kosova ve Arnavutluk savunma işbirliğini güçlendirirken Sırbistan buna karşı çıktı

Hırvatistan, Kosova ve Arnavutluk, savunma alanında işbirliği yapmak için ortak bir bildiri imzaladı. Sırbistan, bu işbirliğini tehdit olarak değerlendirerek endişelerini dile getirdi.

Savunma alanında işbirliği yapmak için ortak bildiri imzalayan Hırvatistan, Kosova ve Arnavutluk yeni projeler geliştirdiklerini duyururken, Sırbistan bu üçlü işbirliğini tehdit olarak gördüklerini yineledi.

Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya'da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı (MSC) kapsamında Arnavutluk Savunma Bakanı Pirro Vengu ve Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile bir araya geldiklerini belirtti.

Üçlü anlaşma çerçevesinde mevcut ve gelecek dönemdeki faaliyetleri ele aldıklarını aktaran Anusic, "Bu kapsamda, savunma sanayinde yeni projeler geliştiriyor ve silahlı kuvvetlerimizin işbirliğini iyileştiriyoruz." ifadelerine yer verdi.

Anusic, üçlü işbirliği ile kimseyi tehlikeye atmadıklarını aksine Güneydoğu Avrupa'nın güvenliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

MSC kapsamında Münih'te bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise ulusal basına yaptığı değerlendirmede küçük bir ülke olarak savunma alanında yatırıma önem verdiklerine işaret ederek, " Hırvatistan, Arnavutluk ve Kosova arasındaki savunma ittifakı bizim için büyük bir tehdit. Böyle bir ittifakın kurulabilmesi için birilerinin izin vermesi gerekirdi." değerlendirmesini yaptı.

Üçlü anlaşma

Arnavutluk, Kosova ve Hırvatistan 18 Mart 2025'te savunma alanında işbirliği yapmak için ortak bildiri imzalamış, 2026 içerisinde üçlü askeri tatbikatın yapılacağı bildirilmişti.

Söz konusu ülkelerin yetkilileri bildiri kapsamında periyodik olarak bir araya geliyor.

İşbirliği, Sırbistan tarafından daha önce de tepkiyle karşılanmıştı.

