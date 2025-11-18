Hırvatistan'daki Yangın Söndürme Uçağının Düşmesinde Şehit Olan Pilot Hasan Bahar'ın Cenazesi İstanbul'a Getirildi
Hırvatistan'da yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Hasan Bahar'ın naaşı, gece saatlerinde İstanbul'a getirildi. Cenaze, Avcılar Merkez Ulu Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.
Hırvatistan'da Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Hasan Bahar'ın cenazesi İstanbul'a getirildi.
Şehit olan pilot Hasan Bahar'ın naaşı gece saatlerinde Sağlık Bakanlığına bağlı özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık terminaline getirildi.
Şehit pilot Bahar'ın cenazesi, Avcılar Merkez Ulu Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.
Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel