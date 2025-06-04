Hırvatistan'da Zorunlu Askerlik Uygulaması 2026'da Yeniden Başlayacak

Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Hırvatistan'da yeniden uygulamaya konulacak zorunlu askerlik uygulaması 2 ay sürecek, 18 yaşını dolduran vatandaşlar kayıt sistemine girecek.

Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic, 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanması planlanan zorunlu askerliğe ilişkin detayları paylaştı.

Temel askerlik uygulamasının 2 ay süreceğini aktaran Anusic, dini veya ahlaki nedenlere bağlı sebep gösterenlerin ise 3 ay sivil savunmada veya 4 ay yerel birliklerde askerlik yapabileceklerini belirtti.

Anusic, "Amacımız, değişen küresel jeopolitik ve güvenlik koşullar ile iklim değişikliği, doğal afet veya benzeri zorluklara karşı askeri temel becerilerin bireylere verilmesi. Kriz durumlarıyla başa çıkmak için eğitim vermek istiyoruz. Aktif ve yedek asker kadrolarımızı da doldurmak istiyoruz." dedi.

Kadınlar için gönüllü hizmet sisteminin uygulanacağını bildiren Anusic, 18 yaşını doldurmuş erkeklerin askerlik için kayıt sistemine gireceğini söyledi.

Anusic, yurt dışında yaşayan Hırvatistan vatandaşlarının da ilgili konsolosluklara başvurması gerektiğini dile getirerek, aksi durumda 250 ila 1320 avro değerinde ceza ödeyeceklerini kaydetti.

AB ve NATO üyesi Hırvatistan, 2008'de askıya aldığı zorunlu askerlik uygulamasını 2026 itibarıyla yeniden uygulamaya koyacağını açıklamıştı.