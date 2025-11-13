Hırvatistan'da Kaybolan Yangın Söndürme Uçağı için Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, bakım için Hırvatistan'a giden Orman Genel Müdürlüğü'ne ait iki yangın söndürme uçağından biriyle telsiz irtibatının kesildiğini, pilot ve uçağı bulmak için arama-kurtarma çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait iki adet AT802 tipi yangın söndürme uçağından birinin Hırvatistan'da kaybolduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iki uçak planlanmış bakım faaliyeti için 12 Kasım Çarşamba günü saat 10.24'te Çanakkale'den Hırvatistan'ın Zagreb kentine hareket etti. Meteorolojik koşullar nedeniyle geceyi Rejika Havaalanı'nda geçiren uçaklar, 13 Kasım Perşembe günü saat 17.38'de Zagreb'e gitmek üzere yeniden havalandı. Ancak hava muhalefeti nedeniyle dönüşe geçen uçaklardan biri Rejika'ya iniş yaparken, diğeriyle TSİ 18.25'te telsiz irtibatı kesildi.

Bakanlık, pilot ve uçağın bulunması için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama-kurtarma çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

Açıklamada, "Konu hakkında detaylar netleşince kamuoyuna bilgilendirmelerimiz devam edecektir." ifadelerine yer verildi.