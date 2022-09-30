Hırvatistan'da "İranlı kadınlarla dayanışma" gösterisi Güncel Haberler Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, "İranlı kadınlarla dayanışma" gösterisi düzenlendi. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, "İranlı kadınlarla dayanışma" gösterisi düzenlendi. İran'ın Zagreb Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık, İranlı Mahsa Emini'nin ölümünü şiddetle kınadıklarını ifade ederken, gösteriye katılan İranlı bir kadın saçlarını kesti. Kadın hakları savunucularından Rada Boric, İranlı kadınların yanında olduklarını söyleyerek, "İran'da kadına şiddete karşı bir yasa yok. Kadınların hakları yok. Şiddete uğrayabilir, 13 yaşındayken evlendirilebilirler." dedi. Gösteriye katılanlar "Saçımızı bırakın", "Kadın, özgürlük, hayat" ve "İranlı kadınlarla dayanışma" yazılı dövizler taşıdı. Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı. Birçok ülkede, Emini'nin ölümüne tepki niteliğinde eylem düzenlenmişti. Güncel Kaynak: AA / Stipe Majic Mahsa Emini Hırvatistan İran Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Hırvatistan'da 'İranlı kadınlarla dayanışma' gösterisi - Haberler

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