Haberler

Hırvatistan'da İkinci Dünya Savaşı kurbanları, savaşın sona ermesinin 81. yılında anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hırvatistan'ın Jasenovac şehrinde, II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 81. yıl dönümünde düzenlenen törenle, Nazi yanlısı rejim tarafından öldürülen 83 binden fazla kişi anıldı.

Hırvatistan'ın güneyindeki Jasenovac şehrinde, İkinci Dünya Savaşı sırasında öldürülen binlerce kişi, savaşın sona ermesinin 81'inci yılında düzenlenen törenle anıldı.

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi yanlısı Hırvat rejimi tarafından ülkenin en büyük toplama kampı Jasenovac'ta öldürülen 83 binden fazla kişinin anıldığı merkezi törene, Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic, bakanlar ve çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

Anma etkinliğinde Jandrokovic, Jasenovac'taki anıta çiçek bıraktı ve düzenlenen kültürel programa katıldı.

Zagreb Drama Sanatları Akademisi öğrencileri tarafından hazırlanan "Gelecek için hatırlama" gösterisi de program kapsamında sunuldu.

Jasenovac'taki Hırvatistan'ın en büyük toplama kampı, 1941'te Nazi müttefiki rejim tarafından kurulmuş, 1945'te kapatılmıştı. Kampta, İkinci Dünya Savaşı sırasında 83 binden fazla Hırvat, Sırp, Yahudi ve Roman öldürülmüştü.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
Milyonerin oğlunun acı sonu! Cesedi parçalanmış halde bulundu

Son sözleri "Uzuvlarımı kestiler" oldu! Babası parayı ödemeyince...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Erdoğan ile Rutte, Beştepe'de görüştü
Annesini av tüfeğiyle öldürüp aynı silahla intihar etti

Annesini av tüfeğiyle öldürüp aynı silahla intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
Murat Övüç hakkında karar çıktı

Murat Övüç hakkında karar çıktı
Profesör türbanlı öğrencilerin önünde twerk yaptı, üniversite karıştı

Profesör türbanlı öğrencilerin önünde twerk yaptı, üniversite karıştı