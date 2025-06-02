Hırvatistan'da HDZ Yerel Seçimlerde Başarı Elde Etti

Hırvatistan'da 18 Mayıs ve 1 Haziran'da yapılan yerel seçimde iktidardaki Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) yerel yönetimlerde çoğunluğu elde ettiğini açıkladı.

HDZ Genel Başkanı ve Başbakan Andrej Plenkovic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 18 Mayıs ve 1 Haziran'da iki turda gerçekleşen yerel seçimde toplam 280 yerel birimde HDZ ve ortaklarının zaferle ayrıldığını duyurdu.

Split ve Osijek büyükşehir belediyelerinde de adaylarının kazandığını belirten Plenkovic, "Bize güvendikleri için vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Seçilen tüm yerel yöneticilere başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Hırvatistan Merkez Seçim Kurulu (DIP), başkent Zagreb'de de oyların tamamının sayıldığını ve başkentin yeni belediye başkanının bir kez daha Yapabiliriz İttifakından Tomislav Tomasevic olduğunu açıkladı.

Hırvatistan'daki 21 kantondan 15'inde HDZ ve ortakları kazanırken, 6 kantondan 3'ünü Sosyal Demokrat Parti (SDP), 1'ini Yapabiliriz İttifakı ve SDP, 1'ini Istra Demokrat Partisi (IDS) ve ortakları, 1'ini de Bağımsız Kuzey Platformu (NPS) ve ortakları kazandı.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Hırvatistan'da yaklaşık 3,5 milyon kayıtlı seçmen 428 belediye, 127 büyükşehir belediyesi ve 21 kantonun yeni yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitmişti.

Hırvatistan'daki yerel seçimlerin ilk turu 18 Mayıs'ta yapılmış, gerekli çoğunluğun sağlanamadığı kentlerde ise 1 Haziran'da ikinci tura gidilmişti.