Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağının pilotu Hasan Bahar şehit oldu

ŞEHİDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Hırvatistan'da kaza kırıma uğrayan yangın söndürme uçağının pilotunun Hasan Bahar olduğunu açıkladı. Karacabey, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Genel Müdürlüğümüze ait OR-2025 kuyruk numaralı yangın söndürme uçağımız bakım faaliyeti için bulunduğu Hırvatistan Rijeka Havalimanı'ndan kalkış yapmasına müteakip TSİ 18.25'te hava muhalefeti sebebiyle uçak ile telsiz irtibatı kesilmiş, kaza kırıma uğrayan uçağın enkazına Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır. Hırvatistan Hava Kontrol Merkezi (ATC) tarafından yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucu elim kazada pilotumuz Hasan Bahar şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

ŞEHİDİN DAHA ÖNCE MUĞLA'DAKİ UÇAK KAZASINDA YARALI KURTULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hırvatistan'daki kazada şehit olan Pilot Hasan Bahar, geçtiğimiz 29 Ağustos tarihinde Muğla'nın Yatağan ilçesinde yangın söndürme çalışmalarına da katıldı. Burada yangın söndürme uçağının kaza kırıma uğraması sonucu meydana gelen kazada yaralı olarak kurtulan Pilot Hasan Bahar, Hırvatistan'da meydana gelen kazada hayatını kaybetti.