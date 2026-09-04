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Hırvatistan'da Batı Nil virüsü: 10 vaka

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Hırvatistan'da Batı Nil virüsü salgınında bu yıl içinde 10 vakanın tespit edildiği bildirildi.

Hırvatistan'da Batı Nil virüsü salgınında bu yıl içinde 10 vakanın tespit edildiği bildirildi.

Hırvatistan Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, ülkede Batı Nil virüsü kaynaklı ölüm kaydedilmediği ancak vaka sayısının son günlerde artış gösterdiği belirtildi.

Açıklamada ülkede yıl içinde 10 Batı Nil virüsü vakasının tespit edildiği, hastalardan 6'sının virüse bağlı ciddi klinik semptomlar göstermesi üzerine hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.

Sivrisineklerin üreyebileceği bahçe, avlu ve evlerin çevresindeki alanlarda yer alan durgun suların temizlenmesi tavsiyesinde bulunulan açıklamada, sivrisinek kovucu spreylerin de kullanılması önerildi.

Hırvatistan'da daha önce de yabani kuş ve kargalarda Batı Nil virüsüne rastlanmıştı.

Kaynak: AA
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